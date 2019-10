Pietro Lombardi: Knallharte Ansage von "Love Island"-Melissa

Schon seit Wochen träumt davon, Melissa persönlich kennenzulernen. Die „ “-Kandidatin fiel ihm sofort ins Auge und raubte ihm den Atem. Bisher kam es allerdings noch zu keinem Date. Dabei hatte die 24-Jährige kürzlich sogar zugestimmt, den Sänger zum Essen einzuladen.

Pietro Lombardi: "Love Island"-Melissa verrät, wie er ihr Herz erobern kann

Melissa macht eine klare Ansage

Nun könnte es Pietro zum Verhängnis werden, dass er bisher nicht richtig um die dunkelhaarige Schönheit gekämpft hat. Während einer Fragerunde auf wollte ein Fan nämlich wissen, ob Melissa weiß, was für einen Mann sie will. „Auf jeden Fall einen, der ganz klar weiß, was er will“, antwortete sie selbstbewusst. „Ich möchte was Langfristiges und meine Zeit nicht weiter mit einem Hin und Her vergeuden.“ Autsch!

Ist der Liebes-Zug für Pietro etwa abgefahren? Wenn er Melissa wirklich kennenlernen will, muss er sich jetzt richtig ins Zeug legen…

