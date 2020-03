Pietro Lombardi: Knallharte Attacke gegen Sarah!

Er kann die Fragen einfach nicht mehr hören! Seit ihrer Trennung vor fast vier Jahren hat Pietro (27) nichts mehr mit Sarahs Liebesleben zu tun. Trotzdem wird er immer wieder auf ihre turbulenten Beziehungen angesprochen. Jetzt platzte dem genervten Ex endgültig der Kragen!

Pietro Lomardi sorgt sich um Sohn Alessio

Erst Michal T. (26), dann Roberto Ostuni (31) und jetzt Julian Büscher (26): Zum dritten Mal seit dem Liebes-Aus mit Pietro sieht man Sarah (27) mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Mal kürzer, mal länger. Mit ihrer Fremdgeh-Affäre Michal war die Sängerin nur knapp acht Monate liiert. Mit Roberto war nach fast zwei Jahren Schluss. Und seit einigen Wochen gehört Sarahs Herz dem Profi-Kicker Julian. Drei Beziehungen in vier Jahren – das sind Pietros Ansicht nach zu viele. Zumal jeder der Männer sofort ein Teil vom Leben seines Sohnes wurde – bis er dann wieder daraus verschwand. Ziemlich verwirrend für ein kleines Kind, findet Pietro.

Pietro Lombardi: "DSDS"-Schock! Er muss die Jury verlassen

Er selbst würde das Ganze anders handhaben, betont er. „Die Frau würde Alessio erst kennenlernen, wenn ich mit ihr ein, zwei Jahre zusammen bin und weiß, das ist die Frau.“ Seine Bemerkung ist ein scharfer Seitenhieb gegen seine Ex, die jeden Partner sofort ins Familienleben einbezieht. Sogar Neu-Lover Julian durfte Alessio schon Anfang Januar im Urlaub mit dem Handtuch abrubbeln. Völlig unpassend, urteilt Pietro, der den Fußballer bisher offenbar noch nicht persönlich getroffen hat. Aber natürlich könne Sarah machen, was sie wolle. „Ich will ihn nur erst mal gar nicht kennenlernen“, sagt er pampig. „Sie sollen erst mal fest, fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen.“ Klingt jetzt eher nicht so begeistert.

Pietro Lombardi schießt gegen Ex-Frau Sarah

Von der versöhnlichen Annäherung, die ja nach der Trennung zwischen den ehemaligen Partnern stattgefunden hat, scheint nicht viel übrig zu sein. Stattdessen lästerte Pietro in diversen Interviews ab. Sarahs Beziehung „jucke“ ihn nicht, verkündete er etwa. Oder: „Sarah ist alt genug. Und wenn sie glücklich ist, dann soll sie das sein. Egal mit welchem Partner. Deswegen ist das nicht meine Baustelle.“ Anders als Alessios Wohlergehen, um das er sich wohl Sorgen macht. Durchaus berechtigt. Studien zeigen nämlich, dass häufig wechselnde Partner der Eltern Kindern emotional schaden können, da sie sich ständig auf neue Bezugspersonen einstellen müssen. Sogar auf das spätere Gefühlsleben kann das Auswirkungen haben: Wer ständig Ersatz-Papas oder -Mamas kommen und gehen sieht, entwickelt als Erwachsener oft Bindungsprobleme. Ob Pietro sich deshalb in Liebesdingen zurückhält? Seit vier Jahren gilt er nämlich offiziell als Single…

