Pietro Lombardi: Knallharte Beichte! Er will nicht länger lügen

Schon während seiner Beziehung mit Sarah wollte ein bisschen abspecken. Auch jetzt –lange nach dem Liebes-Aus- fühlt der Sänger sich scheinbar nicht ganz wohl in seinem Körper. Doch bald steht der Videodreh zu seinem neuen Song an und da will der Karlsruher eine gute Figur machen!

In seiner -Story gesteht Pietro, wie schwer es ihm fällt, auf ungesundes Essen zu verzichten. „Leute ich bin gerade aufgestanden, weil ich musste Pipi machen. Ich habe so Heißhunger auf etwas Süßes, aber die Diät sagt Nein“, erzählt er geknickt.

Pietro will sich nicht selbst belügen

Pietro will die Sache knallhart durchziehen, denn er hat ein Ziel vor Augen! „Ich kann mich ja auch nicht selbst anlügen“, feuert er. „Wenn ich jetzt Süßigkeiten esse, bekommt es zwar keiner mit. Aber dann wird in zwei Wochen der Körper nicht so sein, wie er sein sollte!“

Das Ergebnis seiner strengen Diät sehen wir dann ja spätestens in seinem neuen Musikvideo!