Pietro Lombardi: Krasses Schock-Video aufgetaucht!

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Er steht momentan für „Deutschland sucht den Superstar“ vor der Kamera und möchte sich nach dem Dreh natürlich erholen. Doch leider benahmen sich einige Hotelgäste in der vergangenen Nacht so daneben, dass er bis in die Morgenstunden keinen Schlaf fand.

Pietro Lombardi: Date mit "Love Island"-Melissa! Sie lässt die Bombe platzen

Pietro rastet aus

"Leute, hört ihr das? Es ist zwei Uhr nachts und die machen Party", beschwerte sich der 27-Jährige in seiner -Story. Dabei störte ihn vor allen Dingen, dass die Gäste mit ihrer lauten Musik auch absolut keine Rücksicht auf die schlafenden Kinder im Hotel nahmen.

Besonders bitter: Die Truppe soll die „ “-Juroren sogar „durch die Wand“ beleidigt und herausgerufen haben. Da platzte Pietro der Kragen! Er marschierte rüber und schrie die Krachmacher an. „Ey, macht mal die Musik leiser jetzt. Hier sind Kinder im Hotel", feuerte er. „Ihr macht die jetzt aus. Sofort. Hier sind kleine Kinder, habt Respekt vor den Leuten hier im Hotel.“

Das Drama nahm er mit seinem Handy auf, um seinen Fans zu zeigen, dass diese Art der Störung nicht akzeptabel ist. „Ich bin auch nur ein Mensch. Und das ist asozial. Punkt“, feuerte er anschließend. Zum Glück kehrte dann auch endlich Ruhe ein und Pietro konnte in Ruhe schlafen.

Hochzeits-Skandal um ! Sie hat alles kaputt gemacht: