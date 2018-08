Pietro Lombardi: Lässt er jetzt Alessio im Stich?

Oh je, das sind definitiv traurige Neuigkeiten von und Sohn Alessio. Obwohl Pietro eigentlich als absoluter Vorzeige-Papa gilt, lässt er seinen Sohn nun an einem für ihn wichtigen Tag im Stich...

Sarah Lombardi: Alessio kommt in den Kindergarten

Wie Sarah ihren Fans bei " " berichtet, absolviert ihr kleiner Spross heute seinen ersten Kindergartentag. Das dies für die junge Mama mit einer großen Veränderung verbunden ist, ist klar. Schließlich meisterten Mama und Sohn ihren Alltag bis jetzt stets gemeinsam. Umso schöner, dass Sarah sich für diesen Tag noch was ganz besonderes für die beiden überlegt hat. So fügt sie hinzu, dass sie nach Alessios großem Tag mit ihm ins Freibad gehen möchte.

Doch wo ist eigentlich Papa Pietro? Während der Sänger eigentlich dafür bekannt ist, dass er sich stets liebevoll um seinen Sohn kümmert, fehlt von ihm nun jede Spur...

Pietro Lombardi: Er ist im Partyurlaub

Wie in Pietros "Instagram"-Story deutlich wird, vergnügt er sich an Alessios großem Tag mit seinen Freunden auf Mallorca. Eine Tatsache, die bei vielen seiner Fans auf Unverständnis stößt. Schließlich wäre es für Alessio sicherlich schön, wenn Pietro ihn auch an seinem großen Tag begleiten würde. Was es mit Pietros Fernbleiben auf sich hat, ist nicht bekannt. Von "vernachlässigen" kann dabei allerdings nicht die Rede sein, schließlich hat sich Pietro auch mal einen Urlaub verdient…