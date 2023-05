Pietro Lombardi: "Let's Dance"-Hammer - Er ist dabei!

Warum genau im Alter von 35 Jahren der Sänger an der beliebten Tanzshow teilnehmen will, lässt Pietro Lombardi offen. Wahrscheinlich will der DSDS-Star sich nun erstmal gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa auf seine Familie rund um Baby Leano und Söhnchen Alessio konzentrieren. Also müssen sich Fans wohl noch 5 Jahre gedulden, bis sie Pie über die Tanzfläche bei "Let's Dance" fegen sehen dürfen.

Auch interessant:

Warum sich Pietro und seine Ex Sarah Engels aktuell nicht einig sind, was Söhnchen Alessio angeht, erfährst du im Video: