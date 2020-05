Pietro Lombardi: "Let's Dance"-Hammer! Jetzt ist es raus!

Reddit this

Huch, damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet...

Sarah Lombardi: Baby-News! Sie bestätigt es auf Instagram

Die Fans wünschen sich Pietro Lombardi bei "Let's Dance"

Schon in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Stimmen laut, dass Pietro Lombardi unbedingt bei "Let's Dance" teilnehmen soll! 2017 dann die Hammer- ! Wie Pietro bestätigte, wollte er in der damaligen Staffel bei "Let's Dance" übers Parkett fegen. Doch ein Sportunfall machte ihm dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So erklärte Pietro damals: "Es ist sehr, sehr schade. Der Doktor meinte, dass er keine Chance sieht und dass es zu gefährlich ist, wenn ich tanzen würde. Die Gesundheit ist glaube ich wichtiger, als das Tanzen und deswegen klappt es dieses Jahr leider nicht!" Doch jetzt die freudige Überraschung...

Ist Pietro schon bald bei "Let's Dance" dabei?

Wie Pietro jetzt im Interview mit " " weiter erklärt, schließt er eine "Let's Dance"-Teilnahme nach wie vor nicht aus. Er müsse nur noch abwarten, dass sein Bein wieder besser wird. So erklärt er: "Es ist jetzt nicht geplant", fügt jedoch abschließend hinzu: "Irgendwann mal schon. Ich sag niemals nie." Ob Pietro wohl im nächsten Jahr in der nächsten "Let's Dance"-Staffel zu sehen sein wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Oh je! Wird Sarah diese Hürde meistern?