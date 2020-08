Pietro Lombardi: "Let's Dance"-Knaller! Jetzt rückt er mit der Wahrheit raus

Pietro Lombardi hatte sich so sehr darauf gefreut, bei "Let's Dance" auf dem Parkett zu stehen. Doch dann verletzte er sich beim Fußball und konnte 2017 nicht mehr an der Show teilnehmen. Er hatte sich das Sprungbein verletzt. Mittlerweile hat er sich einer Operation unterzogen und es geht ihm wieder besser. Eigentlich könnte er in der nächsten Staffel das Tanzbein schwingen - oder etwa nicht?