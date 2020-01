Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit Sarah! Diese Worte sind eindeutig!

Seit der Trennung von Pietro Lombardi und Sarah Lombardi ist es still im Liebes-Leben des Sängers. Während Sarah bereits die Beziehung mit Roberto hinter sich ließ, hat Pietro scheinbar immer noch nicht die richtige Frau gefunden. Doch wie sieht es eigentlich mit einem Liebes-Comeback mit Sarah aus?

Sarah Lombardi: Skandal-Fotos! Große Sorge um Alessios Gesundheit

Pietro Lombardi teilt rührende Zeilen

Dass Pietro seine Fans via " " immer wieder mit einer Reihe von Songs versorgt, ist definitiv nichts Neues. Einer seiner jüngsten Posts sorgt nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Pietro trällert eine romantische Ballade ins Mikro: "Ich weiß, dass du auch an mich denkst. Doch wenn wir uns sehen, ist unser Blick gesenkt. Es tut schon wieder weh. Wenn ich dich live seh, kann dich nicht ansehen, kann’s nicht verstehen." Weiter heißt es: "Es tut schon wieder weh. Denn du warst die Eine, ich wollte sonst Keine. Keine, nur dich." Sind diese Worte etwa an seine Ex Sarah gerichtet? Seine Fans sind sich zumindest sicher?

Will Pietro Sarah zurück?

Wie unter dem Post von Pietro deutlich wird, sind seine Fans felsenfest davon überzeugt, dass der Sänger und die schon bald ein Liebes-Comeback feiern. Doch Pietro setzte den Liebes-Spekulationen ziemlich schnell ein jähes Ende. So gibt er im Rahmen einer Fragerunde in seiner Story zu verstehen: "Der Song ist allgemein und an keine Person direkt gerichtet." Wie schade! Ob Pietro wohl in diesem Jahr dennoch die Liebe fürs Leben finden wird? Wir können definitiv gespannt sein...

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht!