Pietro Lombardi: Liebes-Desaster! Er braucht dringend Hilfe

Sie ist die Frau von Pietros langjährigem Kumpel Giovanni Zarrella (43), seit 16 Jahren skandalfrei verheiratet und nach der Moderation von Shows wie "Love Island" und – fast vergessen! – "Das Model und der Freak" offiziell Verkupplungs-Expertin. Aber die Aufgabe, Pietro wieder an die Frau zu bringen, macht sie sich nicht leicht: "Ich bekomme pro Woche um die 100 Nachrichten von Mädels, die ihn kennenlernen wollen", verrät sie laut "Intouch", betont aber, dass längst nicht jede eine Chance hat: "Ich sage immer, es geht nicht darum, den Pietro aus dem Fernsehen zu daten. Sondern darum, den Menschen Pietro kennenzulernen. Er hat ein Riesenherz und verdient ein ganz normales, bodenständiges Mädchen."

Die Idealbesetzung war wohl noch nicht dabei. Dabei gäbe es doch gute Matches wie etwa Dauer-Single Evelyn Burdecki (32), die sich wie Pietro eine Familie wünscht: "Ich liebe Kinder. Am liebsten hätte ich fünf!", ließ sie kürzlich wissen. Auch Schlager-Star Beatrice Egli (33) ist noch auf der Suche nach ihrem Mr. Right. Und Neu-Single Eva Benetatou (29) würde das Wunschbaby sogar gleich mit in die Ehe bringen...