Pietro Lombardi: Liebes-Drama!

Mittlerweile ist es schon über ein Jahr her, dass Sarah und Pietro Lombardi sich getrennt haben. Während die Sängerin sich sofort in eine neue Beziehung stürzte, lässt ihr Ex es bis heute eher langsam angehen.

Dabei verriet der 25-Jährige kürzlich, dass er durchaus bereit für eine neue Liebe ist. Bisher hat es nur leider nicht geklappt. Doch warum eigentlich? Immerhin dürfte es dem DSDS-Star nicht an Verehrerinnen mangeln. In seinem ersten Buch deutet er allerdings an, dass Sarah der Grund dafür sein könnte, dass es mit einer anderen Frau noch nicht geklappt hat. „Wenn man ein Kind hat, ist man eigentlich gar nicht mehr so richtig Single“, erklärt er. „Es darf den neuen Partner nicht stören, dass da jemand ist, der immer eine Rolle spielen wird.“

Pietro Lombardi: "Tinder"-Beichte!

Auf eine „Beziehung zu dritt“ dürften tatsächlich nur wenige Frauen Lust haben. Da ist das Eifersuchts-Drama ja praktisch schon vorprogrammiert!