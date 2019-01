Pietro Lombardi: Liebes-Glück bei DSDS?

Na das kann ja heiter werden! Das in seiner Rolle als -Juror allerhand Menschen kennenlernt, ist klar. Vor allem die weiblichen Kandidatinnen schwärmen von dem smarten Sänger. Doch wie steht Pietro zu einem Flirt am DSDS-Set?

Pietro Lombardi: Jetzt spricht er erstmals über sein Karriere-Aus!

Dieter Bohlen will Pietro verkuppeln

Wie jetzt bei DSDS zu sehen war, scheint sich -ihn und Pietro verbindet eine langjährige DSDS-Freundschaft- um das Liebes-Glück des ehemaligen DSDS-Gewinners zu Sorgen. Kein Wunder somit, dass er sich kurzerhand dazu entschließt, den Star mit einer Kandidatin zu verkuppeln. Bei dem Auftritt der 24-jährigen Tanja Jelic vertritt Dieter deshalb einen ganz klaren Standpunkt: "Du stehst ja auf Brünette, ihr Alter passt auch." Doch was denkt Pietro über den Verkuppelungsversuch von Dieter?

Pietro lehnt ab!

Obwohl Pietro seit der Trennung von Ex -die beiden lernten sich ebenfalls bei DSDS kennen- solo durchs Leben geht, scheint er an einer neuen Liebe kein Interesse zu haben. So ist er der Meinung: "Nein, nein, bei DSDS habe ich schon eine Beziehung gehabt. Das reicht jetzt erst einmal." Wie schade! Wann uns Pietro das nächste Mal mit einer Frau in an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!