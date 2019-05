Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Bei Instagram platzt die Bombe

Seit knapp drei Jahren ist er Single. Doch so wie es aussieht, ist damit jetzt Schluss. Auf Instagram konnte man nun Zeuge einer heißen Flirterei zwischen (26) und einer dunkelhaarigen Señorita werden…

Sie hat keine Lust auf Heimlichtuerei: Gleich mehrfach verlinkte die Schönheit, die sich auf nur Lou nennt und mit ihren dunklen Haaren stark an seine Ex Sarah erinnert, Pietro in ihren Videos. In einem läuft sie sogar in einem knallroten Badeanzug den Strand entlang und fragt ihn ganz direkt: „Kommst du mit?“

Ist Pietro Lombardi frisch vergeben?

Ein anderes Mal zeigt sie ein Foto von Pietro, das sie mit den Worten „Wie süß kann man sein?!“ kommentiert. Lou geht ran – und das kommt an: Pietro revanchierte sich für die Avancen ebenfalls auf Instagram, präsentierte den sexy Clip seinen über 1,2 Millionen Followern. Da geht doch was!

Pietro Lombardi: Er lässt die Bombe auf Instagram platzen!

Dass Pietro bereit für eine neue Liebe ist, gestand er vor einigen Wochen bereits im "Closer"-Interview: „Ja, ich wünsche mir eine Freundin“, gab er da zu. Und er verriet, dass er online auf Partnersuche geht. „Ich date mehr über Schreiben auf Instagram und .“ Genau diesen Hinweis scheint sich Lou zu Herzen genommen zu haben… Läuft also!