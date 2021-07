Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Ist DIESE Influencerin seine neue Freundin?

Pietro Lombardi

Am Ende - Und Ex-Frau Sarah setzt noch einen oben drauf

Warum tut sie Pietro Lombardi (29) das an? Seit Monaten reibt Sarah Lombardi (28) ihm gnadenlos – und in aller Öffentlichkeit – unter die Nase, wie unendlich happy sie ist. Jetzt veröffentlicht sie die neuesten Fotos: Überglücklich legt Sarah den Arm um ihren Julian (28). In der Hand hält sie einen rosa Luftballon mit der Aufschrift "It's a Girl". Die werdenden Eltern bekommen ein Mädchen. Doch was für Sarah eine süße Jubel-Nachricht ist, ist für ihren Ex-Mann Pietro ein weiterer Stich ins Herz!