Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Seit der Trennung von Sarah hat noch keine Frau gefunden, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. „Kann doch nicht sein, dass ich seit vier Jahren Single bin! Ich bin doch ein Beziehungsmensch!", klagte er kürzlich vor laufenden Kameras. Doch das könnte sich bald ändern!

Pietro Lombardi: Sex-Skandal!

Pietro bekommt viele Angebote

Die „Absolut“-Doku über Pietro Lombardi scheint bei den -Zuschauerinnen sehr gut angekommen zu sein. Das verdeutlicht eine Videobotschaft, die der Sänger auf von seiner guten Freundin erhalten hat.

„Seit gestern bekomme ich nonstop Nachrichten von Frauen, die dich kennenlernen wollen“, erklärt sie in ihrer -Story. „Entweder sagst du selbst, dass es nicht geht, dass ich dich nicht vermitteln kann. Oder du sagst: Gute Idee! Wir gründen einfach Tinderella und ich schicke dir ständig alle Nachrichten, bis du eine eine Dame findest, in die du dich verliebst. Aber bitte... sag was! Es sind unzählige Nachrichten. Alle wollen dich kennenlernen. Was mache ich jetzt, Pietro?“

An Interessentinnen mangelt es Pietro also nicht! Ob er Jana Inas Angebot wohl annehmen wird?

