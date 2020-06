Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Was läuft mit Evelyn Burdecki?

Auf Instagram durften die Fans Pietro mal wieder mit Fragen löchern. "Warum schläfst du nie in der Nacht?", hakte ein Fan nach. Denn Pietro meldet sich oft noch zu später Stunde via Livestream bei seinen Fans - und erzählt aus seinem Leben. Seine Antwort: "Gute Frage, Gegenfrage an dich Evelyn Burdecki."