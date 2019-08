Pietro Lombardi: Liebes-Lüge aufgeflogen!

Das kann doch kein Zufall sein! Es scheint, als würde immer dann heiße Flirt-Gerüchte in Umlauf bringen, wenn er kurz davor steht, einen neuen Song zu veröffentlichen. Wir haben uns das mal genauer angeschaut…

Seit der Trennung von Ehefrau Sarah vor drei Jahren ist Pietro offiziell Single – doch das würde er eigentlich gerne ändern. „Ja, ich wünsche mir eine Freundin“, verriet er mal in "Closer". Allerdings haben die offensiven Flirt-Attacken, an denen er seine 1,3 Millionen Insta-Follower immer wieder teilhaben lässt, wohl eher weniger mit echten Gefühlen zu tun. Auffällig: Kaum steht die Veröffentlichung eines Songs an, taucht plötzlich eine hübsche Frau an seiner Seite auf!

Pietro Lombardi: Neuer Song, neue Lady

Aktuelles Beispiel: Ab Anfang August ist sein neuer Ohrwurm „Macarena“ käuflich zu erwerben, nur knapp eine Woche vorher postete der Sänger ein Foto vom Videodreh, bei dem er von vielen Schönheiten umgeben ist – verlinkt darauf aber nur eine einzige! In seiner Insta-Story markiert er die Auserwählte gar mit den Worten: „Es wird heiß!“ Klar, die hübsche Elisa passt perfekt in sein Beuteschema: jung, dunkelhaarig, sexy…

Pietro Lombardi: Total verliebt!

Aber auch schon bei den Aufnahmen für „Señorita“ zeigte er sich auf Mallorca sehr vertraut mit Model Sandra, die im Clip seinen Flirt spielte. Und vor Erscheinen von „Bella Donna“ repostete er eindeutige Insta-Storys mit der süßen Lou… Ob Pietro seine öffentlichkeitswirksame Liebes-Show wohl bleiben lässt, wenn’s ihn mal in echt erwischt?

Ist Pietro Lombardi wieder vergeben? Diese Promi-Dame soll sein Herz erobert haben: