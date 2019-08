Pietro Lombardi in Liebes-Plauderlaune! Jetzt macht er es offiziell!

Na das ist mal eine Überraschung! Seit der Trennung von und seiner Ex war es ruhig um das Liebesleben des Sängers. Doch jetzt das Unerwartete...

Pietro Lombardi fragte Sarah um Rat

Obwohl sich Pietro und Sarah nach ihrer Trennung einen waschechten Rosenkrieg leisteten, haben die beiden mittlerweile wieder zueinander gefunden. Sie verstehen sich sogar wieder so gut, dass Pietro seine Ex zum Thema Frauen um Rat fragt. So erklärt er gegenüber " ": "Wenn ich mal eine Frau kennengelernt habe, sag ich: 'Hey, guck, mal, wie findest du die?'" Für ein getrenntes Paar definitiv außergewöhnlich. Doch nicht nur die Tatsache, dass Pietro seine Ex um Frauen-Rat fragt, sorgt für mächtig Aufsehen. Wie Pietro nämlich mit seiner Aussage selber verraten hat, hat er in der letzten Zeit scheinbar doch eine Reihe von Frauen kennengelernt und gedatet. Was für Hammer- ! Und was sagt Sarah zu Pietro und der Frauenwelt?

Sarah wünscht Pietro alles Glück der Welt

Schon damals berichtete Sarah immer wieder, dass sie Pietro die richtige Frau fürs Leben wünscht. So beteuerte sie: "Zum Pietro würde schon eine sehr natürliche Frau passen, die einfach so ist, wie sie ist. Eine starke Frau, die ihm auch so ein bisschen den Weg weist." Ob Pietro in diesem Jahr wohl noch fündig wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

