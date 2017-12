Pietro Lombardi: Liebes-Sensation zu Weihnachten

Seit der Scheidung von Ex-Frau Sarah hat Pietro Lombardi (25) die Zeit genutzt, um seine Zukunft zu planen - und heimlich, still und leise offenbar noch mehr. In "Closer" verrät er nun wundervolle Neuigkeiten...

Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

In Sachen Liebe hatte es der junge Papa eigentlich ruhig angehebn lassen. Obwohl einige Verehrerinnen ihm auf Facebook ziemlich direkte Angebote machen, ist der Sänger nicht interessiert: „Ich werde mich sicher nicht in eine Frau verlieben, die ich aus dem Internet kenne. Ich habe auch keinen Bock auf Tinder oder so was. Ich bin echt kein Playboy, ich will nicht einfach eine abschleppen.“

Pietro Lombardi spricht über neue Liebe

Doch kurz vor Weihnachten ließ Pietro nun endlich die Bombe platzen - und dass, obwohl gerade alle spekulieren, dass es womöglich ein Liebes-Comeback mit Sarah geben könnte. Obwohl Pietro und Sarah geschieden sind, feiern sie Weihnachten gemeinsam als Familie: „Sarah hat mich eingeladen, wir feiern mit Alessio bei ihrer Tante. Wir machen das wie früher auch: Tanne, Weihnachtslieder und Geschenke. Alessio ist ja jetzt zwei, ein großer Junge! Der weiß, was er sich wünscht, und packt alles selber aus.“ Und auch für Sarah wird Pietro ein Geschenk unter den Baum legen: „Das gehört sich doch so, wenn man zusammen feiert und eingeladen ist.“

Was dazu wohl eine neue Freundin sagen würde?

Pietros zauberhafte Liebes-News gibt es im Video: