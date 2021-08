Pietro Lombardi: Liebesbeichte - Dafür unterbricht er seine Auszeit

Wie Pietro nun verrät, kann er einfach nicht glauben, dass er trotz seiner Auszeit, so viel positive Resonanz von seinen Fans dafür erhält. Für den Sänger Grund genug, um seine kleine Pause für ein paar liebevolle Worte zu unterbrechen. Via "Instagram" erklärt er: "Ich liebe euch alle. Diese Liebe jeden Tag – obwohl ich seit über einem Monat off bin. Unglaublich, ich werde euch das nie vergessen." Ebenfalls ergänzt er: "Ich werde so stark wie nie zuvor zurückkommen." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Pietro gewähren. Das Pietro sein kleines Timeout gerade in vollen Zügen genießt, wurde neulich erst in der Story von Ex-Frau Sarah Engels deutlich. So war Pietro darin zu sehen, wie er ein mir, ihrem Ehemann Julian und Söhnchen Alessio ein paar Tage in Österreich verbrachte.

Wann der Sänger genau zurückkommt, wollte Pietro allerdings nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt...