Das Pietro Lombardi an "Love Island"-Melissa Gefallen gefunden hat, ist definitiv nichts Neues. Doch was läuft wirklich zwischen ihm und der Beauty?

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl es seit der Trennung von im Liebes-Leben von eher ruhig zu geht, ließ "Love Island"-Melissa das Herz des Sängers in der letzten Zeit immer wieder höherschlagen. Doch damit nicht genug! Erstmals ist nun von Liebe die Rede…

Pietro Lombardi packt über Melissa aus

Wie Pietro Lombardi berichtet, ist er von Melissa absolut hin und weg. So erklärt er gegenüber " ": "Es ist kein Geheimnis mehr, dass ich sie attraktiv finde." Ebenfalls fügt er hinzu: "Auf jeden Fall eine interessante Frau und sehr, sehr bodenständig, ich mag das!" Na das ist mal eine Ansage! Doch was läuft wirklich zwischen den beiden? Hat sich Pietro bereits mit der in Kontakt gesetzt und ein Treffen arrangiert?

Haben Pietro und Melissa ein Date?

Obwohl Pietros Fans gebannt darauf warten, dass Pietro und Melissa den nächsten Kennlernschritt wagen, hält sich Pietro dazu weitestgehend bedeckt: "Das bleibt privat. Dazu äußere ich mich nicht. Das ist komplett privat. Ist ja so, sobald da viel Drumherum ist, viel Trubel, dann wird das alles nichts. Vielleicht ja, vielleicht nein." Jedoch ergänzt er: "Melissa ist eine hübsche Frau, keine Frage. Ob sie jetzt die wahre Liebe bei mir findet, das weiß ich nicht. Wir kennen uns ja noch nicht. (...) Wenn es zu einem Treffen kommt, kommt es dazu, wenn nicht, dann ist es auch kein Weltuntergang." Wie es wohl bei den beiden weitergeht? Wir können gespannt sein...

