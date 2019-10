Hat sein Herz neu vergeben? Seit der Trennung von ist es ruhig im Liebes-Leben des Sängers - bis jetzt! Wie Pietro nämlich erklärte, hat er ein Augenmerk auf "Love Island"-Melissa geworfen. Doch während die beiden ihren Status quo lange Zeit geheim hielten, gibt Melissa nun ganz intime Einblicke...

Melissa und Pietro lernen sich gerade kennen

Via " " lässt Melissa nun die süße Bombe platzen und berichtet, dass sie und Pietro sich gerade in einer Dating-Phase befinden. So verrät sie: "Momentan lernen wir uns kennen, wie es weitergeht entscheidet die Zukunft und hoffen wir mal das Beste." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch damit nicht genug! Melissa berichtet ebenfalls, was sie von einem Mann an ihrer Seite erwartet. Wird Pietro diesen Ansprüchen gerecht?

Melissa hat ganz genaue Vorstellungen

Wie Melissa erläutert, muss ein Mann an ihrer Seite ein paar ganz bestimmte Attribute mitbringen. Sie ist der Meinung: "Also, ganz wichtig ist mir Ehrlichkeit, Respekt und ein Mann muss aufmerksam sein." Ob zwischen Pietro und Melissa in der nächsten Zeit wohl noch mehr die Funken fliegen werden und die beiden irgendwann die Liebes-Bombe platzen lassen? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

