Pietro Lombardi: Mega-Ausraster! Er lässt seiner Wut freien Lauf

Pietro platzt der Kragen

"Ich habe gerade die ganzen Bilder aus Köln gesehen. Ich lebe selbst in Köln, Karneval ist auch ganz okay. Aber was da gestern abging, das war too much. Sage ich euch ganz ehrlich. Und am Ende des Tages müssen viele andere Leute dann darunter leiden, weil waren 700 000 Menschen auf einem Fleck", klagt Pietro. "Wir spielen dann Konzerte auf Tour, da dürfen eigentlich 10 000 Leute in die Halle und es dürfen nur 2 000 kommen. 'Sicherheitsmaßnahme'. Alles schön und gut, respektiere ich. Aber da muss man Stopp machen. (...) Ich will nicht wissen, wie die Zahlen hochgehen in Köln in den nächsten zwei, drei Tagen."

Besonders schlimm sei für ihn, dass er bei seinen Konzerten sehr streng auf alle Regeln achte, damit möglichst viele Leute kommen können, während andere Leute absolut keine Rücksicht nehmen und Party machen.

Auch aus der Sicht eines Vaters könne er nicht verstehen, warum auf dem Karneval so viele Leute miteinander feiern durften. Denn die Kinder in der Schule durften auch in diesem Jahr nicht mal richtig am Laternenumzug teilnehmen. "Das dürfen die nicht mal. Unsere Kinder dürfen nichts machen gerade. Die dürfen nicht richtig in den Pausenhof. Und ihr Vollpfosten macht alle Party", feuert er wütend. "Und da machen die Polizei und alle nichts. Die gucken zu. Vielleicht machen sie sogar noch mit Party."

