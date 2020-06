Pietro Lombardi: Mega-Erfolg! So viel hat er schon abgespeckt

Pietro hat ordentlich abgespeckt

Auf Instagram verrät Pietro nun, dass er mittlerweile sagenhafte sieben Kilo abgenommen hat. „Bin jetzt bei -7 Kilo und gebe weiter Gas, die Transformation ist auf einem guten Weg“, freut er sich. Und tatsächlich: Mittlerweile wirkt er wesentlich muskulöser als noch vor ein paar Wochen.

Bis der Dreh losgeht, müssen allerdings noch einige Dinge erledigt werden. Das Model-Casting hat Pietro bereits hinter sich gebracht und sich für sieben der Damen entschieden. Heute geht es für ihn wieder ins Studio. „Ich freue mich so auf diesen Song“, gesteht er in seiner Insta-Story. „Meine letzten drei Singles waren nicht die Richtung, die ich eigentlich mache mit meiner Musik. Und ich freue mich, Leute. Im Juli ist es so weit!“

