Pietro Lombardi: MEGA-News! Seine Fans sind aus dem Häuschen!

Juhuuu! Auf diese Nachricht haben alle Pietro Lombardi-Fans schon SO lange gewartet!

Bei Pietro ist mächtig was los. In den vergangenen Tagen war Pietro dabei zu sehen, wie er mit seinen " "-Juroren-Kollegen Thailand unsicher machte. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Pietro Lombardi in der DSDS-Jury

Im ließ die Bombe platzen und verkündete, dass Pietro als neues DSDS-Jury-Mitglied in der kommenden Casting-Show-Staffel zu sehen sein wird. Für Pietro definitiv eine turbulente Zeit. Erst gestern kehrte der Star aus seinem DSDS-Thailand-Aufenthalt zurück. Einen Gang runter schalten kommt für Pietro dadurch jedoch nicht in Frage.

Pietro überrascht seine Fans

Wie Pietro nun in seiner " "-Story verrät, können sich seine Fans im nächsten Jahr auf jede Menge neue Werke des freuen. So berichtet Pietro: "Nächstes Jahr kommt mein Album, ich versuche Mitte Februar die erste Single rauszuhauen." Was für HAMMER- für seine Fans. Mal sehen, wann uns Pietro dazu eine erste Hörprobe liefert. Wir freuen uns schon jetzt