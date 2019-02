Pietro Lombardi: Mega-Zoff! Jetzt legt er sich mit Robert Geiss an

sind dafür bekannt, ab und zu etwas über die Stränge zu schlagen. Doch jetzt ging Robert zu weit…

Dieser Scherz ging nach hinten los

Auf seinem -Account veröffentlichte er einen Clip aus Dubai. "Seit vier Jahren reise ich jetzt hier schon durch Dubai und suche eine Immobilie. Heute habe ich sie gefunden. Wo? In Abu Dhabi - und sogar mit Live-Musik", sagte er. Und zeigte wenig später die Scheich-Zayid-Moschee, aus der islamische Gebetsrufe zu hören waren. Roberts Aussage kam bei den Fans jedoch überhaupt nicht gut an. "Machst dich über andere Kulturen lustig. Das ist lächerlich, ich würde mich an deiner Stelle schämen" und "Du weißt schon, dass das eine Moschee ist, oder? Wie dumm und respektlos muss man sein", lauteten nur einige der wütenden Kommentare.

Und dann mischte sich auch noch "DSDS"-Juror Pietro Lombardi ein. Auf Instagram richtete er klare Worte an den Millionär: "Also ich muss ja sagen, eigentlich bin ich nicht auf Angriff aus, aber sehr, sehr schwach und respektlos dieses Video von Robert Geiss", schrieb er. "Eine Moschee ist ein heiliger Ort und ich selber war oft mit meinen Freunden bei Gebeten dabei und wurde herzlich aufgenommen und diese Aussage 'sogar mit Live-Musik' ist so was von niveaulos. Man sollte jede Religion respektieren, egal welche. Ich als Christ schäme mich sehr für diese Aussage, die er von sich gegeben hat." Autsch, das hat gesessen!

Mittlerweile hat Robert das Video übrigens wieder gelöscht...