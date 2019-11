Pietro Lombardi & Melissa: Ist das der wahre Grund für das Aus?

und seine Melissa hätten das neue Traumpaar des Jahres werden können. Doch dann kam alles anders! Pietro erklärte seinen Fans, dass er und Melissa keine Zukunft miteinander haben. Wie Pietro berichtet, würde er eine Beziehung zeitlich nicht in sein Leben integrieren können. Doch ist das wirklich der Grund?

Zerbrach Pietros und Melissa Liebe an der Öffentlichkeit

Wie nun Pietros guter Freund Dominic Harrison gegenüber "Promiflash" berichtet, könnte auch der öffentliche Druck für das Gefühls-Aus von Pietro und Melissa verantwortlich sein: "Also, ich finde es schwer, dass man gleich darauf beharrt, dass aus einem 'Ich möchte eine Person kennenlernen' gleich am besten die Hochzeit morgen stattfinden soll und am besten noch davor die Geburt des Kindes..." Oh je! Doch besteht zwischen Pietro und Melissa wirklich gar keine Liebes-Chance mehr?

Feiern Pietro und Melissa ein Liebes-Comeback?

"Ich kann kein schlechtes Wort über sie sagen, weil sie wirklich eine tolle Frau ist. (...) Vielleicht lässt es irgendwann die Zeit zu, dass da mehr draus wird", erklärte Pietro erst kürzlich im "Prominent"-Interview und zeigt damit, dass er mit der nach wie vor nicht vollständig abgeschlossen hat. Ob die beiden ihren Gefühlen nochmal eine Chance geben? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

