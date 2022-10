Pietro Lombardi nach Babyhammer: Jetzt holt ihn seine dunkle Vergangenheit wieder ein

In der neuen RTL+-Dokusoap "Pietro Lombardi: Liebe - Glaube - Familie" gewährt der DSDS-Gewinner von 2011 intime Einblicke in sein Privatleben. Kameras begleiten ihn über sechs Folgen und nehmen seine Fans mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Die erste Folge zeigt Pietro völlig überwältigt in der leeren Kölner Lanxess-Arena: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich dicker Italiener hier gleich auf der Bühne steh' und alles... Das kann gar nicht sein!", denn dieser Auftritt war für ihn immer ein Lebenstraum.

Auch interessant