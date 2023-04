Pietro Lombardi: Nach dem DSDS-Finale! Er lässt die Baby-Bombe platzen

Pietro Lombardi ist nämlich nicht nur beruflich auf einer Erfolgswelle. Auch privat hat er sein großes Glück gefunden. Mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa scheint er seine große Liebe an seiner Seite zu haben. Auch wenn die beiden am Anfang ihrer Beziehung einige Startschwierigkeiten hatten, schweben sie aktuell auf Wolke Sieben.

Erst vor wenigen Monaten ihr gemeinsamer Sohn Leano zur Welt. Er ist das ganz große Glück des Paares. Zusammen mit Pietros Söhnchen Alessio sind die vier nun eine kleine Familie. Und die soll nun noch mehr wachsen.

Bei Instagram stellte sich der Musiker seinen Fans einer Frage-Antwort-Runde. Und die wollten vor allen eines wissen: "Willst du nochmal ein Kind?" Die Antwort des 30-Jährigen ist kurz und eindeutig: "Ja!" Wann es soweit ist? Das wissen nur die beiden. Vor allem Laura könnte sich damit etwas mehr Zeit lassen, denn die Schwangerschaft war für die Beauty alles andere als leicht. Doch nun geht sie in der Mutterrolle total auf. Und auch sie hat schließlich schon bestätigt, dass sie sich noch mehr Nachwuchs wünscht. "Also ich will mit Sicherheit noch zwei Kinder", erklärte sie einst bei Instagram. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sie und Pietro das nächste Baby in den Armen halten...

Das DSDS-Finale verpasst? HIER bei RTL+ kannst du es streamen.*

Auch interessant:

Pietro Lombardi: Bittere Neuigkeiten nach der Geburt von Baby Leano. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: