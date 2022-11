Pietro Lombardi: Nach Sex-Aussage - Jetzt nimmt er alles zurück

In der RTL-Morgenshow "Punkt 6" stellte Pietro nun klar, dass diese Aussage nicht ernst gemeint war: "Das habe ich natürlich alles mit Ironie gesagt", versichert der Sänger. "Genauso wie solche Aussagen, dass es bei einer Frau was anderes wäre. Ich glaube, das ist so eine Sache als Papa, dass ich sage, okay, wenn jetzt meine Tochter irgendwann bis elf Uhr draußen ist, da hat man ein bisschen mehr Bauchschmerzen, als es bei einem Jungen sein würde", erklärt er weiter.

Nun gut, damit hat Pietro sich wohl noch einmal vor einem Shitstorm gerettet!

Ihr wollt wissen, was bei Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa los war? Im Video erfahrt ihr mehr!