Pietro Lombardi nach Trennung: Jetzt äußert er sich zu einer neuen Liebe!

Via Instagram haben die Fans von Pietro nun die Möglichkeit, ihrem Star einige Fragen zu stellen. Ein neugieriger Follower will dabei wissen, ob Pietro schon jetzt wieder eine neue Frau im Bick hat. Die Antwort des Sängers darauf fällt eindeutig aus: "Nö". Wie schade! Wie es scheint, will Pietro vorerst also keine neue Herzdame in sein Leben lassen. Ob sich das Liebes-Blatt für den Sänger in der nächsten wohl dennoch wandeln wird? Wir können gespannt sein...