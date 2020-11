Pietro Lombardi nach Trennung: "Wenn das mal nicht Liebe ist!"

Via Instagram wendete sich Pietro Lombardi in der letzten Woche an seine Fans und berichtete, dass er und seine Laura Maria ihre Beziehung vorerst wieder auf Eis gelegt haben. Für Pietro definitiv ein harter Schlag. So war Laura die erste Frau, die er nach der Trennung von Sarah, der Öffentlichkeit präsentierte. Doch wie Pietro nun zeigt, lässt er sich von dem Liebes-Aus nicht aus der Bahn werfen. Ganz im Gegenteil sogar...