Sind und Clea-Lacy zusammen, oder sind sie es nicht? Egal, wo die beiden erscheinen: Die Liebes-Gerüchteküche gerät jedes Mal erneut ins Brodeln. Doch was läuft zwischen dem Sänger und der ehemalige "Bachelor"-Kandidatin?

Pietro Lombardi: Neues Liebesglück!

Pietro Lombardi ist seit der Trennung solo unterwegs

Seit dem Liebes-Aus mit , ist Pietro stets solo in der Öffentlichkeit zu sehen. Obwohl der Sänger des Öfteren äußerte, dass er bereit für eine neue Beziehung sei, scheint das Liebes-Glück nicht auf seine Seite zu sein. Oder etwa doch? Seit einigen Wochen machen nämlich immer wieder Gerüchte die Runde, in denen darüber spekuliert wird, ob Pietro sein Herz an Clea-Lacy verschenkt hat. Doch sind die beiden wirklich ein Paar?

Jetzt spricht Pietro Klartext!

Wie Pietro nun via " " verkündet, ist an den Liebes-Gerüchten mit Clea-Lacy nichts dran. So erklärt er in seiner "Story": "Clea-Lacy und ich sind kein Paar nur, weil wir auf unseren Bildern einen Daumen nach oben machen" ebenfalls fügt er hinzu: "Sie ist eine liebe Frau keine Frage aber ein paar sind und werden wir nicht". Ehrliche Worte die zeigen: Pietro und Clea-Lacy sind eindeutig nur Freunde. Ob uns der Star demnächst trotzdem noch mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein...