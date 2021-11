Pietro Lombardi: Neue Liebe! Kann diese Promi-Frau sein Herz erobern?

Ist die richtige Frau für Pietro dabei?

Gute Chancen könnte "Supertalent"-Moderatorin Lola Weippert haben. Sie ist nach zweieinhalb Jahren Beziehung wieder solo. Vom Aussehen her erinnert die hübsche Brünette stark an Pietros Ex Sarah Engels. Sie würde gut in sein Beuteschema passen. Allerdings hat Sarah ihn betrogen.

Guten Rat könnte sich der Sänger von seinem Mentor Dieter Bohlen holen, ihn über Evelyn Burdecki ausquetschen. Denn sie saßen gemeinsam in der "Supertalent"-Jury. Evelyn trägt wie Pietro ihr Herz auf der Zunge und erlebte selbst schon eine bittere Enttäuschung in der Liebe. Zudem ist ihr, ebenso wie Pietro, die Familie wichtig. Sie schenkte ihren Eltern daher sogar ein Haus.

Eine schmerzhafte Trennung musste kürzlich Cathy Hummels durchleben, die sich liebevoll um ihren Sohn kümmert – der auch ein toller Spielkamerad für Pietros Sohn Alessio wäre. Somit das perfekte Patchwork-Glück!

Falls der Sänger aber doch lieber eine Frau mit großer Leidenschaft zur Musik sucht, wäre vielleicht Marie Reim die richtige Kandidatin. Dank ihrer Eltern ist sie auch ein "alter Hase" im Showgeschäft.

Pietro hat die Qual der Wahl. Aber wie sagte er einst: "Meine neue Freundin kann auch Kassiererin im Supermarkt sein." Denn nur die Liebe zählt!

Stressakte Pietro Lombardi! Darum musste er sich eine Auszeit gönnen: