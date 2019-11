Pietro Lombardi: Neue Liebes-Hoffnung!

Reddit this

Bei ist ordentlich was los! Erst vor einigen Tagen gab Pietro bekannt, dass er und "Love Island"-Melissa keine Zukunft miteinander haben. Doch jetzt die Überraschung...

Sarah Lombardi: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Zwischen Pietro und Melissa hat es nicht gefunkt

"Ich habe kurzfristig Ja gesagt, dann wieder Nein. Es war wirklich ein Chaos bei mir. Wir haben uns jetzt zweimal getroffen, einmal bei mir, einmal bei ihr, und es war echt sehr schön. Dann habe ich Melissa gestern gesagt, dass ich momentan nicht bereit dafür bin. Ich bin viel am Arbeiten und die freie Zeit, die ich einfach habe, möchte ich mit meinem Sohn nutzen", erklärte Pietro erst kürzlich gegenüber "Prominent". Für seine Fans definitiv ein herber Tiefschlag! Schließlich wünschen sie sich schon seit Jahren nichts sehnlicher, als eine neue Frau an Pietros Seite. Doch es besteht noch Hoffnung...

Pietro will Melissa nicht aufgeben

Wie Pietro weiter verrät, könnte er sich gut vorstellen, dass er und Melissa später nochmal zueinander finden: "Ich kann kein schlechtes Wort über sie sagen, weil sie wirklich eine tolle Frau ist. Vielleicht lässt es irgendwann die Zeit zu, dass da mehr draus wird." Gibt Pietro seiner Liebe zu Melissa also nochmal eine Chance? Die jedenfalls hat für den Sänger auch nur liebevolle Worte übrig: "Ich bin froh jemanden getroffen zu haben, der das Herz am rechten Fleck hat." Ob ihre Liebe also nochmal eine Chance hat? Wir können gespannt sein...

