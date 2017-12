Pietro Lombardi: Neues Hals-Tattoo sorgt für Wirbel

Pietro Lombardi ist im Tattoo-Fieber. Der Sänger ließ sich vor einiger Zeit ein großes Bild auf seinen Unterarm stechen und wagte nun erneut den Gang zum Tätowierer.

Auf seiner Facebook-Seite präsentierte er seinen Fans stolz den neuen Körperschmuck. Hinter seinem Ohr ist nun „Familie“, „Glaube“, und „Liebe“ zu lesen. Allerdings scheinen nicht alle Fans die Begeisterung des 25-Jährigen zu teilen und lassen ihn wissen, dass die Buchstaben schief sind.

Das will der ehemalige DSDS-Gewinner allerdings nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus. „Leute, mir ist aufgefallen, dass dem einen oder anderen mein neues Tattoo nicht gefällt. Das ist auch kein Problem, aber behaltet eure Kommentare bitte für euch, da dieses Tattoo für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich weiß, dass es ein bisschen schief ist, aber das ist so gewollt, da es ein Original gibt und es 1 zu 1 so gestochen wurde“, erklärt er aufgebracht. Es ist also so geworden, wie er es sich vorgestellt hat.

Das Original scheint von einer Person zu kommen, über die Pietro nicht näher sprechen will. „Die Person, die das Original geschrieben hat, liegt mir und meiner Familie sehr am Herzen. Ich kenne sie von klein auf“, verrät er knapp. Nur sein Kumpel Kay One scheint genau zu wissen, um wen es geht. „Ich kenne die Geschichte Bro… Respekt!!!“, schreibt er unter den Beitrag und nimmt Lombardi in Schutz.