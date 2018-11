Pietro Lombardi: Neues Liebesglück!

Reddit this

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Pietro und seine Ex Sarah getrennt haben. Während sie mit ihrem neuen Freund Roberto glücklich ist, gab es bei Pietro keine neue Frau an seiner Seite - bis jetzt! Vor einigen Wochen kamen bereits Gerüchte auf, dass er und "Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy auf Wolke Sieben schweben. Jetzt gibt es immer mehr Hinweise...

Sind Pietro und Clea-Lacy ein Paar?

Im August posteten die beiden auffällig ähnliche Mallorca-Bilder auf . Die Fans sind sich sicher: Die beiden waren zusammen unterwegs! Außerdem besuchten Pietro und Clea-Lacy beide ein Event in Soltau, ließen sich gemeinsam ablichten. Sie teilte sogar ein Video von dem Sänger, auf dem er seinen Song "Herz" singt. Weiterer Hinweis: Die beiden liken fast jedes Bild voneinander. Sein Management erklärte damals zwar kürzlich: "Dazu werden weder Pietro noch Management sich äußern. An den Gerüchten ist aber nichts dran." Aber vielleicht hat sich die Situation ja mittlerweile geändert.

Pietro Lombardi: Sensationelle News! Damit hätte niemand gerechnet

Die beiden haben viele Gemeinsamkeiten

Ein schönes Paar wären Pietro und Clea-Lacy auf jeden Fall. Beide lernten ihre Ex-Partner im kennen - und wissen, wie man eine Beziehung vor den Augen der Öffentlichkeit führt. Pietro sang sich bei " " ins Herz von Sarah und Clea-Lacy erhielt die letzte Rose von "Bachelor" . Werden uns die beiden bald mit einem süßen Liebes-Outing überraschen? Es bleibt spannend...