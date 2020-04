Pietro Lombardi: Nur noch Hass? Bittere Abrechnung mit Sarah

Reddit this

Patchwork ist kein Ponyhof – auch im Hause Lombardi nicht! Und obwohl sich Sarah und Pietro mittlerweile blendend verstehen, gibt es offenbar einen Streitpunkt zwischen dem Sänger und seiner Ex: die ständig wechselnden Ersatz-Papas für seinen Sohn Alessio… Oder warum kann er sich die ewigen Sticheleien nicht verkneifen?

Schließlich hatte Pietro bereits vor einigen Wochen Giftpfeile in Richtung Sarahs rasanten Männerwechsel geschossen. Auf die Frage eines -Reporters, wann und ob er seinem vierjährigen Söhnchen Alessio eine neue Partnerin an seiner Seite vorstellen würde, antwortete der 27-Jährige: „Die Frau würde Alessio erst kennenlernen, wenn ich mit ihr ein, zwei Jahre zusammen bin und weiß, das ist die Frau.“ Fans vermuteten damals einen klaren Seitenhieb auf Sarah, denn sie stellte ihrem Sohn seit der Trennung schon drei neue Ersatzväter vor. Da war Sarahs Affäre und Scheidungsgrund Michal T., mit dem sie einige Monate eine Beziehung führte. Nur kurz darauf trat Roberto Ostuni in ihr – und Alessios – Leben, er blieb bis kurz vor Weihnachten 2019. Und nur wenige Wochen später turtelte sie im Ägypten-Urlaub mit Fußballer Julian Büscher – auf dem Trip war natürlich auch Alessio mit von der Partie.

Pietro zieht über Sarahs Liebesleben her

Und Pietro? Während der mit Julians Vorgänger Roberto zumindest offiziell gut auskam, ist der Sänger dem Neuen gegenüber skeptisch: „Also Sarah hat mir noch nicht gesagt, dass sie mit ihm zusammen ist, aber ich glaube auch, dass sie ein Paar sind“, mutmaßt er über das Liebesleben seiner Verflossenen. „Weil, wenn man zusammen in Holland ist, und hier und da. Man geht ja nicht mit einem Freund allein irgendwo weg, mit einem guten Kumpel. Und deswegen glaube ich auch, dass sie zusammen sind“, so sein nüchternes Fazit. „Aber ja, ist halt so. Kann man nichts machen.“

Pietro Lombardi und Florian Silbereisen: Eskalation hinter den DSDS-Kulissen

Begeisterung klingt irgendwie anders … Ob es schon ein Treffen von Pietro und Sarahs Neuem gab? „Nein, ich will ihn auch gar nicht kennenlernen“, stellte Pietro klar. „Ich habe Sarah auch gesagt, sie soll jetzt erst mal zwei Jahre mit ihm zusammenbleiben. Ich habe keinen Bock, alle sechs Monate einen neuen Typen kennenzulernen.“ Autsch, harte Worte. Alessio zumindest scheint seinen neuen Ersatz-Papa schon richtig gut kennenzulernen: Sarah scheint die Corona-Zeit bei Julian und seiner Familie zu verbringen – das zeigen Videos auf ihrem -Account. Und natürlich ist ihr kleiner Sohn dabei…