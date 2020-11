Pietro Lombardi: Offene Worte zum Liebes-Comeback mit Laura Maria!

Pietro Lombardi hat sich den Fragen seiner Fans gestellt. Bei Instagram verrät er, dass er seine Ex sehr vermisst. Ob er sich vorstellen kann, dass die beiden wieder zusammen kommen? "Das zeigt die Zeit", antwortet er. Er ist zumindest noch nicht offen für etwas neues.

So so, ausgeschlossen ist es also nicht! Die beiden haben schon mal eine Krise gemeistert, wenn auch nur kurz. Aber wer weiß! Manchmal merkt man erst was man hat, wenn man es verliert. Und vielleicht gibt es für Laura Maria und Pietro Lombardi ja doch noch ein Happy End...

