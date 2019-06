Pietro Lombardi: Peinlicher Post! Seine Fans sind stocksauer

Reddit this

Wer mit (27) befreundet ist, kann sich glücklich schätzen. Denn der macht gern mal Geschenke im Wert von Tausenden von Euro. Schön und gut – könnte man denken. Doch seine Fans sind anderer Meinung…

„Oh mein Gott, ich raste aus“, quiekt Stefano Zarrella (28) völlig aufgeregt. Der kleine Bruder von (41) arbeitet als Assistent von Pietro Lombardi und kann sein Glück kaum fassen. Lange hat er von einer Luxusuhr der Marke Rolex geträumt. Und dann das: Chef Pietro erfüllt ihm diesen teuren Traum. Für schlappe 8.200 Euro!

Doch anstatt seinem langjährigen Freund das Geschenk ganz privat zu überreichen, lässt der Sänger per Video seine 1,3 Millionen Follower öffentlich daran teilhaben. „Hab bald Geburtstag, Bro! Hab mir schon immer ne Villa in Miami gewünscht… nur so nebenbei“, amüsiert sich -Star (27).

Pietro Lombardi wird von den Fans kritisiert

Doch Pietros Fans finden das Geprotze alles andere als lustig. Denn der Sänger hatte fast zeitgleich seinen Auftritt beim „Fernsehgarten“ abgesagt. Der Grund: Er durfte seine Mütze mit dem unübersehbaren Label-Schriftzug nicht tragen. „Du kaufst dir nur noch überteuertes Gucci-Zeug oder eine Rolex nach der anderen… Da wäre es wohl kein Thema gewesen, irgendwo eine andere Mütze zu organisieren, wenn man sich schon anstellt, ohne zu performen. Sehr enttäuschend“, so lautet einer der zahlreichen Kommentare. „Du lässt den Auftritt einfach platzen, weil die dich so nehmen müssen, wie du bist?! Alles schön und gut, aber hast du einmal an deine großen und kleinen Fans gedacht, die sich nur wegen dir Tickets gekauft haben und mehrere Stunden bei der Hitze hingefahren und gestanden haben? Ich finde dieses Verhalten sehr abgehoben.“

Pietro Lombardi: OP-Schock!

Nur wenige Stunden später postet sich Pietro übrigens in seinem Luxusauto, einem Maserati (Preis ab 80.000 Euro)! Ob ihm dieses Verhalten auf Dauer einige Fans kosten wird? Gut möglich…