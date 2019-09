Pietro Lombardi: Pikante Liebes-Beichte!

Seit der Trennung von und ist es ruhig im Liebesleben des Sängers. Während Sarah in ihrem Roberto einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, geht Pietro nach wie vor solo durchs Leben. Doch warum?

Pietro Lombardi hat Dating-Schwierigkeiten

Wie Pietro nun verrät, ist es für ihn alles andere als leicht, eine Frau zu daten. So beichtet er gegenüber "OK!": "Ich date gar nicht so richtig. In der Öffentlichkeit ist es gar nicht möglich. Das erste Date ist ja immer das schwierigste. Das erste Date mit einer Frau wäre dann praktisch immer zu Hause." Er ergänzt: "Und viele Frauen denken dann natürlich, dass sich das nach einem One-Night-Stand anhört. Aber ich kann jetzt nicht mit einer Frau einfach rausgehen und irgendwie gemütlich zu Abend essen. Also, das ist ein bisschen schwierig, weil dann die ganzen Leute da wären." Oh je! Der Arme! Aufgeben kommt für ihn dennoch nicht in Frage...

Pietro glaubt weiterhin an die Liebe

Auch wenn Pietro eine Reihe von Dating-Hürden nehmen muss, glaubt er fest daran, nochmal die richtige Frau kennenzulernen: "In fünf Jahren habe ich, denke ich, wenn die richtige Frau da ist, noch ein paar Kinder, weil ich bin fit." Auch das Thema Hochzeit ist für Pietro, trotz Scheidung von Sarah, nicht abgehakt: "Ich kann ja nicht eine Frau kennenlernen und sagen, ich war schon mal verheiratet, deswegen darfst du jetzt nicht. Jede Frau möchte ja irgendwann mal heiraten, da kann ich dann nicht sagen, ich war aber schon und ich hab schon ein Kind und möchte keins mehr. Das wäre ja auch egoistisch. Ich lasse es auf mich zukommen." Wann uns Pietro wohl mit der nächsten Frau in seinem Leben überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

