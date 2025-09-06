Pietro Lombardi: Polizeieinsatz! Doch was steckt dahinter?
Jetzt eskaliert der Trennungs-Krach: "Closer" weiß, was wirklich zum finalen Bruch zwischen dem Sänger und seiner Laura führte…
Pietro Lombardi ist wieder Single.
© IMAGO / Jan Huebner
Seit Jahren taumeln Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) zwischen Liebe, Leid und Lautstärke – sieben (!) Trennungen sprechen für sich. Mal das große Glück, dann wieder der totale Absturz. Doch diesmal scheint die Emotions-Spirale endgültig außer Kontrolle geraten zu sein.
Nur einen Tag nachdem Laura öffentlich das Aus verkündete, rollte ein Polizeiwagen vor der Kölner Villa an – der Prinz-Ausgabe der aktuellen "Closer" liegen dazu exklusive Fotos vor. Offiziell schweigen die Beamten, doch allein ihre Anwesenheit lässt erahnen: Hier ging es nicht mehr nur um Worte, sondern um pure Angst vor einem neuen Ausraster.
Es ist schon einmal eskaliert
Denn wir erinnern uns: Bereits in der Vergangenheit musste wegen eines Wutausbruchs des Sängers die Polizei anrücken. Diesmal womöglich zum letzten Mal? Die Zeichen häufen sich jedenfalls, dass dieser Bruch endgültig sein könnte.
Vor dem Haus steht ein übervoller Container, darin Möbel, Kartons – und erschreckend viele Spielsachen. Bilder, die Bände sprechen: Laura scheint entschlossen, nicht nur die gemeinsame Vergangenheit auszumisten, sondern auch das Zuhause für sich und ihre Kinder neu zu ordnen. Dass die Beziehung schon lange von Misstrauen geprägt war, gaben die beiden selbst im Podcast "Laura und Pietro – ON OFF" zu. "Wir waren so fünf- oder sechsmal getrennt", stellte Pietro nüchtern fest – als wäre diese Beziehungs-Achterbahnfahrt fester Bestandteil ihres Alltags.
Laura dagegen sprach offen von emotionalen Defiziten: "Egal, wo ich unterwegs war, da war null Vertrauen, von Anfang an." Noch deutlicher wird ihr Schmerz, wenn sie Pietros Vergangenheit anspricht: "Ich musste darunter leiden, was dir widerfahren ist." Ein stiller Vorwurf, dass seine Altlasten ihr Glück erdrückten…
Ist die Trennung diesmal für immer?
Und auch das familiäre Miteinander bot offenbar wenig Halt: Laura beklagte im Podcast Pietros Unordnung, die für sie offenbar mehr war als nur liegen gebliebene Wäsche. Sie dürfte sie als Symbol seiner Nachlässigkeit, seines Nachlassens in der Beziehung empfunden haben. Die Trennungen, das bestätigten beide, gingen bisher stets von Laura aus. Und diesmal scheint sie wirklich einen Schlussstrich zu ziehen. Der Polizeieinsatz, der Container, die Spielsachen – alles spricht dafür, dass sie einen Schutzraum für sich und ihre kleinen Söhne will. Dass die junge Zweifach-Mama sich aus einer Liebe befreit, die längst keine Sicherheit mehr gab.
Und Pietro? Verhält sich auffallend still. Kein trotziges Posting, kein Aufschrei, nur ein Mann, dessen Ego schwer getroffen scheint – und dessen Schweigen lauter wirkt als jedes Statement. Fest steht wohl, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Was als große Liebe begann, endete mit einem Chaos aus Polizeisirenen, Müllcontainern und bitteren Worten. Ob Pietro noch mal zurück in Lauras Leben findet? Vieles deutet darauf hin, dass es diesmal wirklich das Ende ist – das Ende eines Dramas und womöglich für Laura und die Kids der Beginn einer neuen, vielleicht ruhigeren Zukunft…
Closer