Und auch das familiäre Miteinander bot offenbar wenig Halt: Laura beklagte im Podcast Pietros Unordnung, die für sie offenbar mehr war als nur liegen gebliebene Wäsche. Sie dürfte sie als Symbol seiner Nachlässigkeit, seines Nachlassens in der Beziehung empfunden haben. Die Trennungen, das bestätigten beide, gingen bisher stets von Laura aus. Und diesmal scheint sie wirklich einen Schlussstrich zu ziehen. Der Polizeieinsatz, der Container, die Spielsachen – alles spricht dafür, dass sie einen Schutzraum für sich und ihre kleinen Söhne will. Dass die junge Zweifach-Mama sich aus einer Liebe befreit, die längst keine Sicherheit mehr gab.