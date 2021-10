Pietro Lombardi: Polizeieinsatz! Unüberlegte Aktion geht nach hinten los

Polizeieinsatz vor einem Dönerladen

Doch was ist passiert? Eigentlich wollte Pietro am Donnerstag nur Werbung für einen Dönerladen in Eitorf machen. Doch der Schuss ging nach hinten los, weil Manuellsen in seiner Instagram-Story ankündigte, dort zu einer bestimmten Uhrzeit mit dem Sänger essen zu wollen. "Kommt vorbei, esst was, mein Buddy ist auch da", erzählte er fröhlich und versprach, dass die Döner auf seine Kosten gehen würden.