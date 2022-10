Pietro Lombardi: Protz-Vorwürfe! Jetzt platzt ihm endgültig der Kragen

In letzter Zeit kommt Pietro Lombardi einfach nicht zur Ruhe. Nicht nur die Beziehung zu seiner On-Off-Freundin Laura Maria Rypa hat für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch der Zoff mit seinem einst besten Freund Stefano Zarrella. Auch die neuesten Aussagen des Sängers, in denen er von seinem Geld spricht, kommen nicht bei allen Fans gut an. Trotzdem besteht Pie nach den Protz-Vorwürfen darauf, dass er eigentlich gar nicht so ist...