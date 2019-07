Oh je! Traurige Worte von Pietro Lombardi! In einer emotionalen Beichte schüttet der Sänger nun sein Herz aus...

Armer ! Eigentlich hätte der Sänger momentan jeden Grund zur Freude, schließlich landete er mit seiner Single "Bella Donna" den aktuellen Sommerhit. Doch jetzt das Traurige...

Pietro leidet unter seinem Unfall

Ende Mai berichtete Pietro, dass er sich beim Fußballspiel mit AWZ-Star Tijan Njie den Daumen gebrochen hat. Seitdem muss der Sänger eine Schiene tragen, die Pietro ganz schön aufs Gemüt schlägt. Vor allem die Tatsache, dass Pietro kein Sport machen kann, scheint ihm besonders zuzusetzen. So berichtet er nun in seiner " "-Story: "Ich hab einen Bauch, ich hab Hüften, das ist vom anderen Planeten. Ich hab auch so eine Genetik - meine Hüften sind extrem fett. Das ist traurig, aber das ist die Wahrheit." Doch damit nicht genug...

Pietro ist in ein Loch gefallen

Wie Pietro weiter berichtet, ging es ihm zwischenzeitlich sogar so schlecht, dass er mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte: "Ich weiß nicht was ich anziehen sollen. Wahrscheinlich eine Winterjacke, weil im Shirt oder anderen Sachen sieht es dickaus. Weil ich nur am Essen bin und keinen Sport mach. Wenn man jeden Tag im Überschuss isst und nicht im Defizit, nimmt man zu." Er ergänzt: "Am Ende des Tages bin ich selber Schuld, aber ich bin in so ein Loch gefallen. Da habe ich mir den Frust einfach angefressen." Oh je! Wie Pietro jedoch weiter erzählt, ist er die Schiene zum Glück in zwei Wochen los. Dann kann er sich also wieder voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren.