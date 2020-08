Pietro Lombardi: Romantisches Liebes-Nest mit seiner neuen Freundin?

Pietro kauft ein Haus

"Das nächste große Projekt bei mir ist, mir ein neues Haus zu kaufen. Denn ich habe so viele Vorstellungen davon, was ich beim ersten Haus falsch gemacht habe, würde ich mal sagen. Das ist so der nächste Step. Und da freue ich mich drauf, denn ich möchte es wirklich schön haben. Romantisch...", gesteht der ehemalige "DSDS"-Juror in seiner Story.

Wir erinnern uns: Während seiner Ehe mit Sarah lebte Pietro zusammen mit ihr in einem Haus. Doch dann trennte sich das Paar und der Sänger suchte das Weite. Inzwischen hat auch Sarah sich eine neue Bleibe zugelegt und lebt zusammen mit ihrem Freund Julian Büscher in einer großen Wohnung.

Mittlerweile weiß Pietro, wie das Haus seiner Träume aussehen soll. Die Fehler vom letzten Mal wird er sicherlich nicht wiederholen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob er alleine in sein Traumhaus ziehen wird oder ob daraus vielleicht ein Liebesnest für ihn und seine (zukünftige) neue Freundin wird...

