Pietro Lombardi: Rührende Liebes-Erklärung!

Aktuell könnte es für Sänger definitiv nicht besser laufen. Mit seiner Musik ist er momentan auf der absoluten Überholspur und auch durch seine Teilnahme als neuer Juror bei "DSDS" wird erneut deutlich, dass es Pietro voll drauf hat. Verständlich, dass Pietro bei so viel tollen Ereignissen seine Gefühle nicht mehr länger für sich behalten kann...

Via " " lässt Pietro nun eine wahre Gefühls-Bombe platzen. In einem Clip in seinem Feed berichtet der Sänger: "Hey alle zusammen, ich hoffe, euch geht es gut! Bald beginnt mein Riesen-Abenteuer " ". Ich sitze in der "DSDS"-Jury und bin immer noch sprachlos. Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Danke nochmal an Dieter. Danke an " " für dieses riesen Vertrauen. Und auch Danke an euch. Ohne euch wäre das niemals möglich. Ihr wart da für mich, als es gut lief, als es gar nicht gut lief und ihr habt nie aufgehört, an mich zu glauben. Vielen, vielen Dank (...)." Welch rührende Worte! Das so viel Emotionen von seinen Fans nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar...

Pietro Lombardi: Seine Fans sind aus dem Häuschen!

Wie unter Pietros Post deutlich wird, hat er mit seinen herzlichen Worten bei seinen Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Welch ein rührender Post. Du hast das Herz am rechten Fleck!" sowie "Und wir danken dir, für jedes lachen, das du uns schenkst." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!