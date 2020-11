Pietro Lombardi: Rührende Nachricht von Ex-Freundin Laura Maria!

Rührende Nachricht von Laura Maria

Auf Instagram meldet sich Laura Maria nun mit einer langen und rührenden Nachricht bei ihren Fans, um ihnen Mut zu machen. "Vielleicht hörst Du das nicht so oft, wie Du es verdienst oder Du hörst es so oft, dass Du es einfach nicht mehr glauben kannst. Aber es ist wahr. DU BIST GENUG! Ich weiß, wie es ist, mit diesem Gefühl zu kämpfen, bestimmten Erwartungen nicht gerecht zu werden, seien es meine eigenen oder die eines anderen, aber ich bin hier, um Dir zu sagen, dass Du so viel mehr wert bist!", schreibt sie.

"Du wirst hunderte Fehler machen, aber das bedeutet nicht, dass Du nicht gut genug bist. Du wirst von Deinem normalen Weg abkommen und einen Weg einschlagen, von dem Du nie gedacht hättest, dass Du ihn jemals beschreiten würdest. Du bist mehr wert als jede einzelne Entscheidung, die Du jemals treffen könntest. Deine Entscheidungen definieren Dich nicht. Ich weiß, wie es sich anfühlt, zurückgewiesen zu werden. Ich verstehe den Herzschmerz, den Du empfindest, wenn Du alles, was Du hast, in die Menschen, die Du liebst investierst aber nichts zurückkriegst", heißt es weiter. Doch sie ist sich sicher: "Du bist mehr wert als die verletzenden Worte, die auf dich gerichtet werden. Du bist mehr wert als der Klatsch, der hinter Deinem Rücken ausgetauscht wird. Du allein reichst für mindestens eine Person aus, und diese eine Person ist Gott. "

