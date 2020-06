Pietro Lombardi & Sarah Engels: Ist das Baby schon da?

Die Gerüchte darüber reißen nicht ab, sondern nehmen immer noch mehr zu.

Macht das DSDS-Paar etwa einen auf "Keeping Up With The Kardashians"? Ihre Baby-Doku wird schon mit Spannung erwartet, die Sendetermine stehen und angeblich ist sie schon abgedreht. Im Trailer sind Sarah Engels und Pietro Lombardi mit einem Baby zu sehen und auch Pietro hat bei TV Total verraten: "Es geht um die Vorbereitung, aber das Happy-End ist, dass das Baby dann da ist!"

Zur Sendung kam er ganz ohne Sarah Engels. Der offizielle Grund dafür ist, dass sie Senkwehen hatte und sich ausruhen muss. Stimmt nicht, meinen viele der Fans: "Das Baby ist schon längst da!", so ein Kommentar unter Pietro Lombardis Posts. Die Frau, die das zu wissen glaubt, kommt aus der gleichen Gegend wie Sarah und Pietro und hat vor kurzem selbst entbunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Sarah Engels also auf der Geburtenstation getroffen hat, ist groß....

Auch die letzten offiziellen Pressefotos der Sängerin sind vom 11. Mai und dort sah es so aus, als wäre sie bereits im neunten Monat schwanger und nicht, wie offiziell behauptet, am Ende des siebten Monats.

Und dann war da ja noch das mysteriöse Spruchbild, mit dem Sarah Engels und Pietro Lombardi selbst die Gerüchteküche angeheizt hatten. Die Glückwünsche von damals könnten also wirklich angebracht gewesen sein!