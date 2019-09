Pietro Lombardi & Sarah Lombardi: Bittere Klatsche gegen Sarah!

Obwohl und nach ihrer Trennung einen heftigen Rosen-Krieg durchlebten, nährten sich die beiden in den letzten Monaten immer weiter an. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Schließlich bewiesen Sarah und Pietro so, dass sich auch nach ihrem Liebes-Aus ein absolutes Dream-Team sind. Doch jetzt das Unerwartete...

Pietro distanziert sich ganz klar von Sarah

Während Pietro und Sarah in ihren Zeiten als Ehepaar das ein oder andere Projekt gemeinsam meisterten, zieht Pietro zwischen Beruf und Familie nach wie vor eine klare Trennlinie. So könnte er sich auch nach der Versöhnung mit Sarah nicht vorstellen, dass die beiden zusammen arbeiten. Gegenüber ""OKmag.de" erklärt er: "Auf gar keinen Fall! Also wir haben jetzt keinen Streit, aber beruflich ist da auf jeden Fall ein Cut!" Definitiv ehrliche Worte, die Pietros Einstellung ganz klar verdeutlichen. Nichtsdestotrotz hat er für seine Ex sonst nur liebevolle Worte übrig...

Pietro wünscht Sarah nur das Beste

Wie Pietro weiter erklärt. konnten er und Sarah ihre turbulenten Zeiten absolut hinter sich lassen. So ergänzt er: "Nein, also bei uns gab es aber noch nie Konkurrenz. Ich gönne ihr alles Glück der Welt. Und wenn sie Erfolg hat, ist das doch auch schön für mich." Wie schön! Ob Pietro seine Meinung wohl in den nächsten Monaten nochmal ändert und die beiden erneut zusammen auf der Bühne oder vor der Kamera stehen? Wir können gespannt sein...

